Сенаторы предложили блокировать пользователей имейлов за распространение запрещенной информации

Как следует из пояснений одного из авторов инициативы, Андрея Клишаса, эта норма также распространится на мессенджеры. Его слова приводит РИА Новости. Сенатор высказал мнение, что целесообразно блокировать не отдельные сообщения, а пользователей, которые их отправляют. Администраторам сервисов может грозить штраф до 1 миллиона рублей за отказ подчиниться требованиям властей.

Ранее эти же сенаторы предложили внести ограничения на использование электронной почты. Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Госдуме, депутаты не готовы поддержать законопроект, так как он не согласован в Кремле.