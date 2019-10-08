Грузинская авиакомпания «Джорджиан Эйрвейз» подаст иск против России из-за запрета полетов

Так говорится в заявлении гендиректора Романа Бокерии. Перевозчик потребует от Министерства транспорта 25 миллионов долларов. Отмечается, что «Джорджиан Эйрвейз» не имеет задолженности перед Россией, хотя формальной причиной запрета ведомство называло финансовые претензии к авиакомпании.

В июле воздушное сообщение между странами было прекращено по инициативе Владимира Путина. Санкции были введены после того, как у здания парламента в Тбилиси прошел митинг, спровоцированные выступлением на межпарламентской ассамблее депутата Госдумы Сергея Гаврилова.