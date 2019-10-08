Суд отклонил иск рэпера L'One к Тимати и лейблу Black Star

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Музыкант хотел получить право на сценическое имя и свои песни после ухода с лейбла. По словам адвоката артиста, речь идет о более чем 150 композициях. L'One расстался с Black Star в марте этого года. Первый иск он подал в июле. Еще один, о взыскании почти 150 миллионов рублей, спустя месяц,
2019-10-08T19:30:00+03:00
2019-10-08T19:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 08 октября 2019
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