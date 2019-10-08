Суд отклонил иск рэпера L'One к Тимати и лейблу Black Star

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Музыкант хотел получить право на сценическое имя и свои песни после ухода с лейбла. По словам адвоката артиста, речь идет о более чем 150 композициях. L'One расстался с Black Star в марте этого года. Первый иск он подал в июле. Еще один, о взыскании почти 150 миллионов рублей, спустя месяц,