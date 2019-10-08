МВД не нашло нарушений в действиях полиции на фестивале Hip Hop Mayday

В ответе на заявление рэпера Noize МС говорится, что сотрудники действовали строго по закону. Об этом сообщает «Правозащита Открытки».

Фестиваль прошел 1 мая в Лужниках. После того, как на переполненную площадку перестали пускать людей, произошел конфликт. Посетители рассказали о том, что их избили полицейские и нацгвардейцы. По некоторым данным, всего в тот день госпитализировали 18 человек, у большинства из них были переломы и вывихи. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков писал, что после стычки было возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве.