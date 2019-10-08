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19:02, 08 октября 2019

В Липецкой области врачи пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты

В обращении, которое также направлено генпрокурору и губернатору, говорится, что в последние пару лет выплаты медицинским сотрудникам увеличились, но после президентских выборов снова начали снижаться. Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Как рассказал один из врачей медсанчасти, в ней работают более 100 человек. Из-за подписей под обращением их якобы вызывали по одному и угрожали уволить.



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