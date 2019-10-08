Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail сервисов

Речь идет о тех, кто распространяет запрещенную в России информацию.

Согласно инициативе сенаторов, владельцев мессенджеров и сервисов электронных сообщений обяжут блокировать доступ пользователям-нарушителям в течение суток. Для этого, как следует из законопроекта, должно быть соответствующее требование уполномоченного органа. В случае же отказа блокировать доступ тем, кто распространяет запрещенную информацию, владельцев мессенджеров может ждать штраф до 1 млн рублей. Авторами документа стали глава комитета по госстроительству Андрей Клишас, а также сенаторы Александр Башкин и Людмила Бокова. Речь по сути идет о новой редакции уже ранее предложенной инициативы, рассказал Клишас. По его словам, цель документа, в том числе – распространить его действие также и на e-mail сервисы. Именно поэтому, отметил Клишас, законопроект ранее был отозван из Госдумы для переработки. Кроме того, сенаторы считают целесообразным блокировать не отдельные сообщения, а самих пользователей.

Владельцы мессенджеров и e-mail сервисов официально пока никак не отреагировали на предложенный сенаторами законопроект.