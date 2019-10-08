Президент Путин наградил орденом Дружбы Владимира Легойду

Президент Путин наградил орденом Дружбы председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду. Сейчас он также исполняет обязанности пресс-секретаря патриарха. Также орден Дружбы получил муфтий Дагестана Ахмед Абдуллаев и председатель совета иудейских общин этой республики Валерий Дибияев. Кроме того, среди награжденных – американский астронавт Николас Хейг. Он удостоен ордена Мужества. Хейг был на борту аварийного «Союза» в октябре 2018-го года. Авария произошла через несколько минут после запуска. Никто не пострадал. Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин приземлились в спускаемом аппарате.