Президент Путин наградил орденом Дружбы Владимира Легойду

Президент Путин наградил орденом Дружбы председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду. Сейчас он также исполняет обязанности пресс-секретаря патриарха. Также орден Дружбы получил муфтий Дагестана Ахмед Абдуллаев и председатель совета иудейских общин этой республики Валерий Дибияев. Кроме того, среди награжденных – американский астронавт Николас Хейг. Он удостоен ордена Мужества. Хейг был на борту аварийного «Союза» в октябре 2018-го года. Авария произошла через несколько минут после запуска. Никто не пострадал. Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин приземлились в спускаемом аппарате.
2019-10-08T18:30:00+03:00
2019-10-08T18:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 08 октября 2019
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