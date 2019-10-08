«Боинг» инвестирует 20 миллионов долларов в развитие космического туризма

Средства будут вложены в компанию Virgin Galactic. Об этом говорится в пресс-релизе американской корпорации. Еще летом появилась информация о том, что фирма британского бизнесмена Ричарда Брэнсона нуждается в дополнительном финансировании. Virgin Galactic – не единственная частная компания, планирующая запускать в космос туристические корабли. Над этим также работает Blue Origin и SpaceX. Пока нет ясности, когда первый корабль Virgin Galactic сможет отправиться в космос, однако утверждается, что потенциальные туристы купили уже свыше 650 билетов.