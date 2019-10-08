В новый состав столичной ОНК не вошли несколько правозащитников, активно посещавших СИЗО

Список опубликован на сайте Общественной палаты. В документе не указаны фамилии сопредседателя Московской Хельсинкской группы Валерия Борщева, главы отделения Комитета против пыток Анастасии Гариной, ответственного секретаря Ивана Мельникова и других. При этом в состав вернутся журналиста Елена Масюк и одна из авторов доклада об убийстве Магнитского Любовь Волкова.
2019-10-08T18:31:00+03:00
2019-10-08T18:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 08 октября 2019
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