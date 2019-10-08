В новый состав столичной ОНК не вошли несколько правозащитников, активно посещавших СИЗО

Список опубликован на сайте Общественной палаты. В документе не указаны фамилии сопредседателя Московской Хельсинкской группы Валерия Борщева, главы отделения Комитета против пыток Анастасии Гариной, ответственного секретаря Ивана Мельникова и других. При этом в состав вернутся журналиста Елена Масюк и одна из авторов доклада об убийстве Магнитского Любовь Волкова.