Имейл-сервисам, отказавшихся блокировать пользователя по запросу властей, грозит штраф до 1 миллиона рублей

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму членами Совфеда. Один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас пояснил, что заблокированы могут быть пользователи мессенджеров и имейл-сервисов, которые распространяют запрещенную в стране информацию. По мнению Клишаса, целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения.
2019-10-08T18:30:00+03:00
2019-10-08T18:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 08 октября 2019
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