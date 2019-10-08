Имейл-сервисам, отказавшихся блокировать пользователя по запросу властей, грозит штраф до 1 миллиона рублей

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму членами Совфеда. Один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас пояснил, что заблокированы могут быть пользователи мессенджеров и имейл-сервисов, которые распространяют запрещенную в стране информацию. По мнению Клишаса, целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения.