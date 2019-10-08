В небе над Голливудом легкомоторный самолет вывел в небе надпись «VVP67»

Жители Лос-Анджелеса выложили фото в социальных сетях. Они предположили, что таким образом неизвестный поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Вчера ему исполнилось 67, — сообщает РИА. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин отметил день рождения с родными и близкими, а до этого он побывал в сибирской тайге.

Официальные российские СМИ опубликовали фото и видео того, как провел свой день рождения Владимир Путин. Иностранная пресса называет их тщательно продуманными медийными инсценировками.

Французское издание Паризьен оценивает фотосессию с участием президента и Сергея Шойгу, выбранного им в качестве компаньона в свой день рождения, как медийное упражнение для человека в возрасте за 60, умело поддерживающего образ мужественности. Спортивные позы «классного парня, укротителя сибирской природы, олицетворения воинственной мужественности» на этот раз сменили фотографии, сделанные в новом эстетическом стиле, отражающем «зрелую» фазу президента. На снимках показан человек, который хотел бы уйти на покой, но не может этого сделать, подчеркивает немецкая Ди Прессе. – Мы привыкли к фотографиям с обнаженным торсом и ружьем, без рубашки на лошади, однако новые фото вызывают озабоченные взгляды по всему миру – ни бицепса, ни трицепса, ни грудной мышцы: вероятно, цитата, «в районе живота произошло что-то страшное». Путин собирает грибы и ягоды, показывая Западу, будучи знатоком тактики КГБ, то, что он хочет видеть. – В армии это называют маскировкой, маскарадом, и большего мы здесь не видим, пишет издание.

В течение двух десятилетий во власти Путин часто демонстрировал свою энергичность и предприимчивость, совершая трюки на открытом воздухе, такие как полет с журавлями, стрельбу из арбалета, надевание ошейника на белого медведя. Во время отдыха его обычно показывали на охоте, рыбалке, в походе или верхом на лошади. Если мерить по этим высоким стандартам, пишет британская Дейли Телеграф, то последняя фотосессия была весьма скромной, Путин даже явно прихрамывал в какой-то момент во время похода. Бульварная газета Сан указывает на странные позы, которые принимает Владимир Путин – то, цитата, «он внимательно смотрит на дерево, то осматривает ветку сосны, привлекшей его внимание». Вежливо можно было бы сказать, подмечает Ди Прессе, что начался новый жизненный этап президента, который теперь выглядит степенным, задумчивым и при этом довольно одиноким.

Как позже уточнил Сергей Шойгу, фотографии со дня рождения президента были сделаны в отдаленном районе республики Тува.