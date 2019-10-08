Правительство Эквадора переехало из столицы в город Гуаякиль из-за протестов, — сообщил президент страны Ленин Морено. Он выступил с обращением к нации по государственному телевидению. Морено не уточнил, как долго правительство будет работать в Гуаякиле. Тем временем, завтра в стране должна пройти новая крупная акция протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

В Эквадоре введен режим чрезвычайного положения. Власти объяснили это необходимостью защиты граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос. По данным МВД Эквадора, за время протестов задержаны около пятисот человек.