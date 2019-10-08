Нобелевская премия по физике присуждена ученым из Канады и Швейцарии Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору

Нобелевская премия по физике за 2019-ый год присуждена ученым из Канады и Швейцарии Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору. Таким образом отмечены их работы в области астрономии и астрофизики, — объявил руководитель Шведской королевской академии наук Горан Хансон. Он сделал это на нескольких языках, в том числе по-русски. Церемония награждения лауреатов, по традиции, пройдет в Стокгольме 10 декабря – в день кончины Альфреда Нобеля.