Нобелевская премия по физике присуждена ученым из Канады и Швейцарии Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору

Нобелевская премия по физике за 2019-ый год присуждена ученым из Канады и Швейцарии Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору. Таким образом отмечены их работы в области астрономии и астрофизики, — объявил руководитель Шведской королевской академии наук Горан Хансон. Он сделал это на нескольких языках, в том числе по-русски. Церемония награждения лауреатов, по традиции, пройдет в Стокгольме 10 декабря – в день кончины Альфреда Нобеля.
2019-10-08T18:24:00+03:00
2019-10-08T18:26:44+03:00
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18:24, 08 октября 2019
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