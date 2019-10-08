Дело «Седьмой студии» вновь передано в Мещанский суд столицы

Такое решение принял Мосгорсуд. Он удовлетворил жалобу гособвинения, которое требовало отменить передачу материалов прокуратуре из-за процессуальных нарушений.

Очередное заседание, связанное с делом «Седьмой студии», на этот раз посетило меньше обычного — лишь около 30 человек. При этом почти половина из них — журналисты. Сами же обвиняемые в мошенничестве фигуранты т.н. «театрального дела» пришли в полном составе. Это худрук «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников, экс-генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее гендиректор Юрий Итин и бывшая чиновница Минкульта Софья Апфельбаум.

Жалоба гособвинения была связана с действиями судьи Мещанского суда Ирины Аккуратовой. В сентябре она указала на то, что в материалах дела не отмечено, как именно подсудимые занижали стоимость прошедших мероприятий в рамках проекта «Платформа» Кирилла Серебренникова и какие из них не состоялись. Также судья отметила, что следствие допустило ошибку в подсчете вменяемых хищений.

В ходе же апелляции прокурор Максим Резниченко, требовавший отменить передачу дела «Седьмой студии» в прокуратуру, настаивал, что никаких нарушений в обвинительном заключении нет. В частности, он отрицал, что ущерб был подсчитан неверно. Защита же, просившая оставить возврат материалов на доследование в прокуратуру в силе, указывала также и на то, что роль отдельных фигурантов не была конкретизирована. В частности, речь шла об Алексее Малобродском.

Мосгорсуд, тем не менее, в результате удовлетворил жалобу гособвинения – но частично. Судья Янина Исаева постановила рассмотреть «театральное дело» в первой инстанции с новым составом судей. При этом Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум остались без меры пресечения: им не была возвращена подписка о невыезде, снятая Мещанским судом.

Впрочем, возобновлением дела подсудимые и их адвокаты разочарованы. Так, защитница Малобродского Ксения Карпинская сказала, что расстроена, а Серебренников посетовал на то, что все придется начинать сначала. От других комментариев они отказались.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении свыше 130 млн рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». Только экс-бухгалтер организации Нина Масляева признала свою вину. Ее дело должно было слушаться в особом порядке, но оно было возвращено на доследование.

Сегодняшнее решение Мосгорсуда по делу «Седьмой студии» — очередной стратегический ход власти. Такое мнение в нашем эфире высказал редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков. Усков также высказал мнение, что в данной ситуации власть преследует цель показать, что будет, если пытаться отрицать ее легитимность.