СК завершил расследование в отношении директора реабилитационного центра, где скончался актер Дмитрий Марьянов

СК объявил о завершении расследования в отношении директора московского реабилитационного центра «Феникс», где два года назад скончался актер Дмитрий Марьянов. Дело руководителя центра Оксаны Богдановой передано в прокуратуру, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Ольга Врадий. По ее словам, причиной смерти могло стать несвоевременное оказание медицинской помощи актеру. Оксане Богдановой грозит до шести лет лишения свободы.