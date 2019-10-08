СК завершил расследование в отношении директора реабилитационного центра, где скончался актер Дмитрий Марьянов

СК объявил о завершении расследования в отношении директора московского реабилитационного центра «Феникс», где два года назад скончался актер Дмитрий Марьянов. Дело руководителя центра Оксаны Богдановой передано в прокуратуру, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Ольга Врадий. По ее словам, причиной смерти могло стать несвоевременное оказание медицинской помощи актеру. Оксане Богдановой грозит до шести лет лишения свободы.
2019-10-08T18:17:00+03:00
2019-10-08T18:19:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:17, 08 октября 2019
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