Полиция предложила губернатору Красноярского края Александру Уссу попросить о дополнительной охране

В региональном управлении МВД это связывают с возможными провокациями в отношении губернатора и членов его семьи, — сообщает РБК. По закону, безопасность высших должностных лиц регионов обеспечивается военнослужащими Росгвардии. При этом губернаторов охраняют исключительно на договорной основе, а стоимость таких услуг определяется соответствующими подразделениями Войск национальной гвардии по согласованию с Минфином.
2019-10-08T18:16:00+03:00
2019-10-08T18:17:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:16, 08 октября 2019
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