Губернатор Петербурга Александр Беглов израсходовал на свою предвыборную кампанию почти 60 миллионов рублей

Дороже всего ему обошлась агитационная печатная реклама.

Данные о финансовой части избирательной кампании опубликовала городская избирательная комиссия. Согласно этому документу, Александр Беглов внес в свой избирательный фонд миллион рублей. 30 миллионов пожертвовали юридические лица, еще столько же лица физические. Услуги полиграфистов обошлись кандидату-самовыдвиженцу дороже всего. На это он потратил почти половину бюджета. Информационно-консультационные услуги, предположительно это могли быть услуги политтехнологов, стоили 20 миллионов рублей, рекламу на телевидении и радио стоила 8 с половиной миллионов. На массовые мероприятия в свою поддержку Александр Беглов потратил всего 87 тысяч рублей. При этом полмиллиона ушло на сбор и нотариальную заверку подписей. Напомню, что сразу после выборов появилась информация о том, что штаб Александра Беглова не рассчитался с десятками волонтеров. В том числе и с несовершеннолетними. В последствии добровольцы деньги все же получили. Соперниками Александра Беглова на выборах были Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Амосов еще не опубликовал свой отчет, Тихонова истратила на выборы 12 миллионов рублей. Отчет Владимира Бортко, который снялся с выборов, также еще не опубликовали.

По данным горизбиркома за Александра Беглова проголосовали немногим более 700 тысяч петербуржцев, при явке менее трети избирателей.