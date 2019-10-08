Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом Украины и России

С такой позиции он выступил впервые.

О том, что Россия является одной из сторон конфликта в Донбассе, Александр Лукашенко заявил на международном форуме в Минске. Он сравнил ситуацию в регионе с дракой двух братьев:

«И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Знаете, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны».

По словам Лукашенко, лицемерить в этом вопросе не надо. Также нельзя игнорировать руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Президент Белоруссии убежден, что исход конфликта напрямую зависит от того, сядут ли главные стороны, Украина и Россия, за стол переговоров. Он также выразил уверенность в том, что без участия США в урегулировании процесса успеха не добиться. Лукашенко, который называет себя главным союзником Москвы, в вопросе конфликта на Украине всегда старался держать дистанцию. В частности Белоруссия, как и большинство стран-членов ООН, не признала российский суверенитет над Крымом. Лукашено отмечал, что, несмотря на попытки склонить его к принятию пророссийской позиции, он не готов пойти на такой шаг, в том числе потому что политик лично был одним из подписантов Будапештского меморандума, который признал полуостров территорией Украины.

Александр Лукашенко возлагает надежды в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе на встречу в формате «нормандской четверки».

Высказывание Лукашенко адресовано Москве, — считает украинский политолог Вадим Карасев. Карасев добавил, что белорусская элита противится сближению с Россией.

Александр Лукашенко создает себе имидж независимого политика и его заявления по Донбассу вряд ли будут иметь для него негативные последствия, — считает российский независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Между тем, в Кремле конфликт на Донбассе называют внутриукраинским. Об этом сегодня вновь заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что США могут использовать свое влияние на Украину, чтобы минские договоренности выполнялись.