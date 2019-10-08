МВД утверждает, что полиция и Росгвардия не допустили массовых беспорядков в Москве перед выборами

Подчеркивается, что органы внутренних дел действовали строго в рамках своих полномочий и российского законодательства. Представитель министерства Юрий Денисенко сегодня выступил в Совете Федерации на заседании комиссии по защите государственного суверенитета. Он назвал провокационными действия организаторов и участников несогласованных акций.

Столичная полиция и Росгвардия подали многомиллионные иски к оппозиционерам из-за протестных акций за честные выборы в городскую думу. Они прошли 27 июля и 3 августа.

Привлечение полицейских и техники для обеспечения общественного порядка на акциях, которые столичные власти считают незаконными. За это силовики требуют почти 20 миллионов рублей. В Симоновский суд полицейские ещё в конце сентября направили сразу два иска. В одном ответчиками указаны Алексей Навальный и ряд незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, в числе них – Любовь Соболь и Иван Жданов. Другой иск касается исключительно Любови Соболь, а также ещё одного ближайшего соратника Навального Георгия Албурова. Суммы в обоих исковых заявлениях примерно одинаковые — по 8-9 миллионов. Политическим давлением на лидеров оппозиции назвала иски в эфире «Эха Москвы» Соболь.

Как полиция и ОМОН Росгвардии обеспечивали общественный порядок хорошо известно. В автозаках в дни акций в конце июля и начале августа оказалось больше двух тысяч человек. Силовики грубо задерживали людей, тащили по асфальту, применяли дубинки, десятки человек избили. Неподалёку от мэрии дубинкой разбили голову муниципальному депутату Александре Парушиной. А москвичу Константину Коновалову, который решил в солнечный июльский день пробежаться по центру города, утром, за несколько часов до митинга, сломали ногу при задержании около мэрии. Отмечу, что это далеко не первый иск против оппозиционеров. Несколько суды удовлетворили. В том числе это иски бюджетных предприятий Мосгортранс, Автомобильные дороги – общая сумма порядка пяти миллионов рублей, а также Московского метрополитена. Там оценили ущерб всего в несколько десятков тысяч. Сегодня стало известно, что прокурор Москвы потребовал взыскать аналогичную сумму с Навального, его коллег из ФБК и незарегистрированных кандидатов в гордуму. В пять миллионов рублей надзорное ведомство оценило затраты Росгвардии на обеспечение общественной безопасности — оплату труда бойцов и стоимость топлива для служебного транспорта.

Иск против оппозиции также подали владельцы ресторана «Армения». В их пользу суд взыскал 240 тысяч рублей. Все решения оппозиционные политики обжалуют.

Правомерность исков МВД к оппозиционным политикам вызывает вопросы. Такое мнение в эфире «Эха» высказал адвокат Вадим Клювгант. Клювгант также заметил, что на эти иски должны обратить внимание контролирующие органы.



МВД вполне обоснованно подали иск к оппозиции из-за несогласованных акций протеста 27 июля и 3 августа. Такое мнение нам высказал член комитета безопасности Совета Федераций Франц Клинцевич. Клинцевич также заметил, что после предоставления всех доказательств суд решит, насколько они убедительны и стоит ли их принимать.

Этот иск может стать прецедентом и в дальнейшем все преступники будут платить за свое задержание, — считает руководитель координационного совета московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. По словам Пашкина, может начаться и обратный процесс. Оппозиционеры могут предъявить претензии следствию и суду за неправомерные приговоры. В частности, актеру Павлу Устинову.

Иск полиции на 18 миллионов к лидерам оппозиции – эффективная мера ограничения протестной деятельности, — считает экономист Сергей Алексашенко. Как отметил Алексашенко, недовольным предлагают идти в суд, который вряд ли окажется на стороне оппозиции.

Кстати, в Кремле не комментируют иски к Навальному и его сторонникам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться к МВД.