Закон позволяет полиции подать иски о компенсации ущерба к организаторам несогласованного митинга – сенатор Клинцевич

Закон позволяет полиции подать иски о компенсации ущерба к организаторам несогласованного митинга. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ГУ МВД Москвы подало иски к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и его соратникам. Полиция хочет отсудить у оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.

«По существу ситуацию я не знаю. Но вообще это мировая практика — так принято. У нас просто до этого таких вещей не было. А по закону это вполне уместно», — заявил Ф.Клинцевич.

Вместе с тем сенатор подчеркнул, что МВД должно доказать факт причинения убытков. «Очень важно, чтобы полиция доказала, что в результате противоправных действий со стороны организаторов несогласованного митинга был причинен ущерб. Например, кто-то попортил имущество полицейских, нанес им физические повреждения, которые привели к госпитализации. Я не знаю предмета, но, думаю, что у полиции все эти вещи запротоколированы и будут доказаны», — заключил Ф.Клинцевич.