В Германии разбился истребитель F16, пилот успел катапультироваться, — передает телерадиокомпания SWR. Инцидент произошел вдали от населенных пунктов. Входил ли боевой самолет в состав германских Люфтваффе, не уточняется. По предварительным данным, на земле никто не пострадал. Отмечается, что рядом с местом крушения находится американская авиабаза.