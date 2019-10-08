В Германии разбился истребитель F16, пилот успел катапультироваться, — передает телерадиокомпания SWR. Инцидент произошел вдали от населенных пунктов. Входил ли боевой самолет в состав германских Люфтваффе, не уточняется. По предварительным данным, на земле никто не пострадал. Отмечается, что рядом с местом крушения находится американская авиабаза.
2019-10-08T17:31:00+03:00
2019-10-08T17:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 08 октября 2019
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