Сенаторы пожалуются в СК на случаи подстрекательства к применению оружия на митингах

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу временной комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова. По его словам, членам Совфеда известно о неких советах, как во время акций использовать пиротехнику, дымовые шашки, изготавливать из подручных средств импровизированное оружие. Кто именно подстрекал к подобным действиям, Климов не уточнил. Агентство отмечает, что еще раньше сенатор жаловался, что на митинге 10-го августа в Москве зарубежные силы посредством ЮТьюба манипулировали россиянами, провоцировали их на нарушение закона.
2019-10-08T17:30:00+03:00
2019-10-08T17:30:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2515713-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 08 октября 2019
Загрузка комментариев...