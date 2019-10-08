Сенаторы пожалуются в СК на случаи подстрекательства к применению оружия на митингах

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу временной комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова. По его словам, членам Совфеда известно о неких советах, как во время акций использовать пиротехнику, дымовые шашки, изготавливать из подручных средств импровизированное оружие. Кто именно подстрекал к подобным действиям, Климов не уточнил. Агентство отмечает, что еще раньше сенатор жаловался, что на митинге 10-го августа в Москве зарубежные силы посредством ЮТьюба манипулировали россиянами, провоцировали их на нарушение закона.