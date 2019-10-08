Компания Sony выпустит пятое поколение приставки Playstation в следующем году

Как говорится в сообщении корпорации, запуск запланирован на период новогодних распродаж. Разработчики обещают, что приставка обзаведется новым джойстиком с улучшенной функцией вибрации во время игры – например, пользователи, играющие в симулятор футбола, смогут почувствовать различие между сухим и мокрым покрытием стадиона. Кроме того, консоль позволит гибко настраивать процесс установки игр и в целом станет мощнее.