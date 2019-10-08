Многомилионные иски московской полиции к оппозиции можно расценить как злоупотребление правом – эксперт

Многомилионные иски ГУ МВД Москвы и других столичных структур к оппозиции можно расценить как злоупотребление правом. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen&Peper Вадим Клювгант.

«Если рассматривать эти иски с юридической точки зрения, я могу оценить их как злоупотребление правом со стороны с истцов, а конкретно правом на обращение в суд с целью причинения вреда оппоненту, а не восстановления своих нарушенных прав. Такие действия, с точки зрения закона, судебной защите подлежать не могут», — пояснил эксперт.

По мнению В.Клювганта, также «очевидно, что это носит характер организованной кампании, поскольку это не первый иск подобного рода». «Цель этой кампании – обескровить экономически, финансово ответчиков», — полагает он.

Что касается конкретно исков от ГУ МВД Москвы, В.Клювгант напомнил, что «вся деятельность полиции оплачивается налогоплательщиками через государственный бюджет». «Ничего такого, что выходит за пределы данной деятельности, полиция в этих местах в эти дни (несогласованные акции 27 июля и 3 августа — «ЭМ») не предпринимала. Соответственно, попытка превратить свою служебную деятельность в платную услугу – это безобразие, с точки зрения права», — подчеркнул адвокат.

Кроме того, В.Клювгант обратил внимание, что «не ответчики принимали решение, какие силы и в каком количестве были там задействованы, что они должны были конкретно делать и сколько это стоит». «Соответственно, разбираться, насколько это было обосновано и эффективно, должны те, кто пронимал эти решения, и контрольные надзорные органы. Возлагать на ответчиков, которые не принимали этих решений, ответственность за потраченные деньги налогоплательщиков — разумной и добросовестной логики я тут не вижу», — заключил адвокат.