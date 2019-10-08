Назначение нового директора ФСИН может привети к уголовным преследованиям высокопоставленных сотрудников – эксперт

Назначение Александра Калашникова директором Федеральной службы исполнения наказаний может повлечь за собой уголовные дела в отношении высокопоставленных сотрудников ведомства. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Калашников приведет новую команду. Эти люди никак не связаны с коррупционными схемами, которые реализовывала нынешняя администрация ФСИН. Возможно, ротация в центральном аппарате ФСИН и усиленный внутренний ведомственный контроль приведут к возбуждению уголовных дел в отношении нынешних высокопоставленных сотрудников ФСИН», — пояснил правозащитник.

Вместе с тем В.Осечкин отметил, что каких-то кардинальных изменений в лучшую или худшую сторону по отношению к заключенным в связи с назначением Калашникова ожидать не следует, так как Калашников – «это кадровый чекист, который проходил службу в КГБ и ФСБ».

Ранее Калашников был начальником управления ФСБ Красноярского края. В органах госбезопасности он работал с 1987 года, начинал с должности оперуполномоченного, затем был замруководителя подразделения Центрального аппарата ФСБ. С 2011 по 2017 год возглавлял управление ФСБ по Республике Коми.

На прошлой неделе Владимир Путин освободил от должности директора ФСИН генерал-полковника Геннадия Корниенко, который руководил службой с 2012 года.