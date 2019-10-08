Грузия примет крупнейшие за последнее время военные учения НАТО

Как пишет газета The New York Times, маневры под названием «Защитник Европы -2020» также пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. Уточняется, что всего в тренировке примут участие около 20 тысяч американских и 8 тысяч европейских военных. В последний раз учения подобного масштаба проходили четверть века назад.

Грузия не входит в Североатлантический альянс. До этого у Тбилиси была возможность поучаствовать в учениях НАТО три года назад, однако тогда Минобороны в последний момент отказалось от этих планов, сославшись на то, что в подразделении, подготовленном для участия в маневрах, заболели несколько военнослужащих.