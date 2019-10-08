Бывший начальник красноярского ФСБ стал новым главой Федеральной службы исполнения наказаний

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ранее Александра Калашникова называли одним из основных претендентов на этот пост. Предыдущий руководитель ФСИН Геннадий Корниенко был отправлен в отставку на прошлой неделе. В прессе это связывали с достижением офицером предельного возраста нахождения на службе. Ему исполнилось 65 лет.
2019-10-08T16:31:00+03:00
2019-10-08T16:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 08 октября 2019
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