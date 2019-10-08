ВТБ вслед за другими крупными российскими банками перестал принимать вклады в евро

С сегодняшнего дня клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте – говорится в сообщении кредитно организации. Ранее вклады в евро перестали принимать Альфа-банк, Росбанк и «Возрождение», а также Сбербанк, «Открытие» и «Авангард». Остальные участники рынка предлагают доходность по таким депозитам на минимальном уровне. Эксперты «Коммерсанта» объясняли это тем, что сейчас банкиры не могут зарабатывать с европейской валютой в портфеле и даже рискуют нарваться на убыток.