ВТБ вслед за другими крупными российскими банками перестал принимать вклады в евро

С сегодняшнего дня клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте – говорится в сообщении кредитно организации. Ранее вклады в евро перестали принимать Альфа-банк, Росбанк и «Возрождение», а также Сбербанк, «Открытие» и «Авангард». Остальные участники рынка предлагают доходность по таким депозитам на минимальном уровне. Эксперты «Коммерсанта» объясняли это тем, что сейчас банкиры не могут зарабатывать с европейской валютой в портфеле и даже рискуют нарваться на убыток.
2019-10-08T16:30:00+03:00
2019-10-08T16:31:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2515669-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:30, 08 октября 2019
Загрузка комментариев...