Мосгорсуд отправил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение

Отменить решение о возврате материалов в прокуратуру требовала сторона обвинения. Ранее Мещанский суд счел это возможным из-за противоречий, обнаруженных после очередной экспертизы. Выяснилось, что на реализованные проекты «Седьмая студия» тратила больше денег, чем выделило государство. Обвинение же настаивало на том, что значительная часть бюджетных средств, наоборот, была похищена.
2019-10-08T16:29:00+03:00
2019-10-08T16:30:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:29, 08 октября 2019
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