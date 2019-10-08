Мосгорсуд отправил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение

Отменить решение о возврате материалов в прокуратуру требовала сторона обвинения. Ранее Мещанский суд счел это возможным из-за противоречий, обнаруженных после очередной экспертизы. Выяснилось, что на реализованные проекты «Седьмая студия» тратила больше денег, чем выделило государство. Обвинение же настаивало на том, что значительная часть бюджетных средств, наоборот, была похищена.