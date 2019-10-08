В Париже сегодня прошла церемония прощания со служащими префектуры полиции, убитыми радикальным исламистом

В Париже сегодня прошла церемония прощания со служащими префектуры полиции, убитыми прямо на рабочем месте радикальным исламистом. В траурных мероприятиях принял участие Эммануэль Макрон.



Проливной дождь над Парижем, траурная барабанная дробь и четыре гроба, покрытых государственными флагами. Так сегодня во дворе парижской префектуры началась церемония прощания с жертвами теракта 3 октября. В сопровождении членов кабинета министров и главы правительства дань памяти жертвам атаки отдал и президент Франции Эммануэль Макрон. «Ваши коллеги пали под ударами безумного исламизма, несущего смерть. Эти семь минут погрузили префектуру полиции в небывалую тьму, но свет восторжествует, правосудие победит», — сказал глава государства, обращаясь к полицейским. Макрон пообещал «свернуть шею гидре исламизма» и обратился к нации, которая, по его словам, должна проявить все свое мужество, чтобы противостоять радикалам. Президент также призвал французов быть бдительными и выявлять исламистов «на работе, в учебных заведениях и в любых ситуациях повседневной жизни». По завершении гражданской панихиды в церкви Сен-Жермен-Л’Оксеруа на площади напротив Лувра архиепископ Парижа отслужил траурную мессу в память об убитых стражах порядка.

Теракт произошел 3 октября. Выходец с Мартиники Микаэль Арпон, придерживавшийся радикальных исламистских взглядов и сам работавший в IT-департаменте префектуры, напал с ножом на своих коллег. Он успел зарезать охранника помещения, майора полиции, администратора и сотрудницу отдела оперативной работы, после чего был застрелен полицейским-стажером.



Сегодня же четверо убитых полицейских были посмертно награждены орденом Почетного Легиона, высшей наградой Французской республики