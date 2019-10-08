Московская полиция хочет взыскать с Алексея Навального и его сторонников около 18 миллионов рублей за привлечение сил для охраны порядка на протестных акциях в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом ТАСС сообщили в Симоновском суде столицы, который будет рассматривать иски. Досудебная подготовка назначена на 21 октября. Ответчики называют иски политическим преследованием. Фонд борьбы с коррупцией не намерен прекращать свою работу из-за исков, — сказала «Эху Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь.

«Они хотят, чтобы мы перестали бороться за свои права и права москвичей. Они этого не добьются. Я буду дальше работать», — подчеркнула Л.Соболь.

Соболь также назвала иск абсурдным. Ранее иски к оппозиционным политикам подали ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосгортранс» и Московский метрополитен. Суд постановил взыскать по искам почти пять миллионов рублей.