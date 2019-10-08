Мосгорсуд направил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение в Мещанский районный суд

В начале сентября судья Мещанского суда Ирина Аккуратова установила, что в обвинительном заключении имеются нарушения и противоречия и постановила вернуть дело в прокуратуру. Напомним, фигурантов обвиняют в хищении 130 миллионов бюджетных рублей, которые выделялись на проект «Платформа».
2019-10-08T16:01:00+03:00
2019-10-08T16:02:13+03:00
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16:01, 08 октября 2019
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