Мосгорсуд направил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение в Мещанский районный суд

В начале сентября судья Мещанского суда Ирина Аккуратова установила, что в обвинительном заключении имеются нарушения и противоречия и постановила вернуть дело в прокуратуру. Напомним, фигурантов обвиняют в хищении 130 миллионов бюджетных рублей, которые выделялись на проект «Платформа».