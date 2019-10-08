ФБК продолжит работу, несмотря на многомилионные иски от МВД – Соболь

Фонд борьбы с коррупцией продолжит работу, несмотря на иски на 18 млн рублей от ГУ МВД Москвы. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь.

Она считает, что эти иски предъявлены Фонду «в целях политического давления». «Они хотят, чтобы мы перестали бороться за свои права и права москвичей. Они этого не добьются. Я буду дальше работать», — подчеркнула Л.Соболь.

С ее точки зрения, «юридической критики эти иски МВД не выдерживают». «Уже каждый пошутил в соцсетях, что за работу полиции мы не только платим налоги, но и должны возмещать их деятельность через гражданские иски. Так можно дойти до того, что я должна буду платить бизнесмену Евгению Пригожину за то, что он устраивает слежку за мной и моей семьей», — заключила Л.Соболь.

Иски к Навальному и его соратникам были поданы в суд 30 сентября. ГУ МВД Москвы хочет отсудить у оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.

1 октября Коптевский суд взыскал с восьми оппозиционеров 3,4 млн рублей в пользу ГБУ «Автомобильные дороги» за вытоптанные газоны 27 июля. Компания требовала 11,5 млн рублей. Комментируя решение суда, один из ответчиков Алексей Навальный отмечал, что газоны вытоптали силовики.

2 октября Тушинский суд взыскал с оппозиции 241 520 рублей в пользу владельца магазина и ресторана «Армения» на Тверской. 4 октября Коптевский суд удовлетворил иск «Московского метрополитена» и взыскал с политиков 54 747 рублей. 10 сентября Коптевский суд присудил 1,2 млн рублей компенсации «Мосгортрансу» за простои автобусов и изменение маршрутов.

Также с оппозицией судятся транспортные компании «М.Такси коммуникации», «Флай Авто» и прокурор Москвы.