Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской за 39 миллиардов долларов

За месяц не удалось заручиться достаточной поддержкой руководства Лондонской биржи и ее акционеров, — сообщает Reuters. Лондонская и Гонконгская фондовые биржи входят в число основных мировых торговых площадок. После отказа от покупки, стоимость ценных бумаг гонконгской биржи выросла на 2%, а лондонской снизилась на 6%.
2019-10-08T15:30:00+03:00
2019-10-08T15:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 08 октября 2019
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