The New York Times: Грузия в будущем году примет крупнейшие за 25 лет военные маневры США и НАТО

Грузия в будущем году примет крупнейшие за 25 лет военные маневры США и НАТО, — сообщает газета The New York Times. Цель учений – повышение готовности для сдерживания потенциальных противников. Грузия, напомню, не входит в Североатлантический альянс.
2019-10-08T15:30:00+03:00
2019-10-08T15:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 08 октября 2019
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