ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 10 тысяч евро моральной компенсации жительнице Омска

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 10 тысяч евро моральной компенсации жительнице Омска. Ее дочь три недели пролежала в морге с паспортом в кармане. Полиция и следователи не искали семью. Тело похоронили как неопознанное. Об этом пишет сайт «Сибирь.Реалии».
2019-10-08T15:29:00+03:00
2019-10-08T15:32:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2515635-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:29, 08 октября 2019
Загрузка комментариев...