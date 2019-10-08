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15:29, 08 октября 2019

ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 10 тысяч евро моральной компенсации жительнице Омска

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 10 тысяч евро моральной компенсации жительнице Омска. Ее дочь три недели пролежала в морге с паспортом в кармане. Полиция и следователи не искали семью. Тело похоронили как неопознанное. Об этом пишет сайт «Сибирь.Реалии».



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