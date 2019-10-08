Мосгорсуд отменил приговор осужденному на 2,5 года колонии Павлу Ребровскому по делу «Нового величия». Дело направляется в суд на новое рассмотрение, — огласила решение судья Наталия Симагина. Павла отпустили под подписку о невыезде прямо в зале суда.
2019-10-08T15:18:00+03:00
2019-10-08T15:32:08+03:00
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15:18, 08 октября 2019
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