Мосгорсуд отменил приговор осужденному на 2,5 года колонии Павлу Ребровскому по делу «Нового величия». Дело направляется в суд на новое рассмотрение, — огласила решение судья Наталия Симагина. Павла отпустили под подписку о невыезде прямо в зале суда.