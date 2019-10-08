Бывшего сотрудника полиции судят в Петербурге за разглашение гостайны в мессенджере Вотсап

Мужчина, по версии следствия, передал своему знакомому секретные сведения. Нужного допуска у собеседника не было.

Уголовное дело бывшего полицейского Павла Селиверстова уже поступило в суд. В материалах есть государственная тайна, поэтому процесс будет идти за закрытыми дверями. Дело пришло в Петербург из Омской области. Именно там жил попавший под подозрение правоохранитель до своего переезда в северную столицу. Портал «Фонтанка-ру» рассказывает, что омское управление ФСБ вышло на переписку полицейского в мессенджере Вотсап, работая по совсем другому делу. Однако специалисты нашли во вскрытых сообщениях секретные сведения, которыми Селиверстов поделился со своим знакомым. У собеседника не было допуска к гостайне, поэтому сотрудники ФСБ начали расследование.

За разглашение государственной тайны бывшему сотруднику полиции грозит до четырёх лет лишения свободы.