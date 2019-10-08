Федеральную службу исполнения наказаний возглавил выходец из ФСБ Александр Калашников

Он сменил на этом посту Геннадия Корниенко, ушедшего в отставку по достижении предельно допустимого возраста на службе.

В разделе «Директор Федеральной службы исполнения наказаний» на сайте ведомства сегодня появилось имя – Александр Петрович Калашников. Ни его фотографии, ни биографии на странице нет. СМИ пишут, что ему 55 лет, с 1985 года работает в органах госбезопасности. До последнего времени возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю. До этого, с 2011 по 2017 год, руководил управлением ФСБ по республике Коми. Калашников также служил в управлении «М» спецслужбы, где курировал вопросы ФСИН. О том, что он является основным претендентом на должность главы ведомства, ранее писала газета «Коммерсант». Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая первая сообщила об этом назначении, выразила надежду на то, что выходец из ФСБ Калашников «не будет воспринимать правозащитников как врагов и поймет, что они будут помогать ему устранить ряд имеющихся в системе проблем». Глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова ранее высказывала предположение, что в случае назначения офицера ФСБ в ближайшие годы никаких реформ в системе ФСИН ожидать не стоит.

Предшественник Калашникова Геннадий Корниенко проработал на посту директора ФСИН семь лет. До этого ведомством руководил Александр Реймер, осужденный за мошенничество.