Дойчебанк сократит около 18 тысяч сотрудников в рамках масштабной реорганизации. Половина будет уволена в Германии, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В июле банк заявил, что реформа рассчитана до конца 2022-го года. Она обойдется примерно в 7 миллиардов евро.