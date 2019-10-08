Дойчебанк сократит около 18 тысяч сотрудников в рамках масштабной реорганизации. Половина будет уволена в Германии, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В июле банк заявил, что реформа рассчитана до конца 2022-го года. Она обойдется примерно в 7 миллиардов евро.
2019-10-08T14:30:00+03:00
2019-10-08T14:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 08 октября 2019
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