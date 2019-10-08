Российские железные дороги планируют к 2020 году сделать бесплатными туалеты на вокзалах, — сообщает корпоративная газета «Гудок». На 87 вокзалах услуга является убыточной, — рассказал изданию начальник дирекции железнодорожных вокзалов Георгий Геворкян. По его словам, к 1 января туалеты будут бесплатными на всех 344 вокзалах.
2019-10-08T14:30:00+03:00
2019-10-08T14:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 08 октября 2019
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