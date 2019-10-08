Российские железные дороги планируют к 2020 году сделать бесплатными туалеты на вокзалах, — сообщает корпоративная газета «Гудок». На 87 вокзалах услуга является убыточной, — рассказал изданию начальник дирекции железнодорожных вокзалов Георгий Геворкян. По его словам, к 1 января туалеты будут бесплатными на всех 344 вокзалах.