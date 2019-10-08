Роскомнадзор исключил из реестра сайт агентства «Фергана» после удаления публикации о самоубийстве пенсионера

Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов агентства «Фергана» после удаления публикации о самоубийстве пенсионера в Киргизии. Об этом заявил генеральный директор «Ферганы» Даниил Кислов. При этом Роскомнадзор прямо не указывал, к какой именно публикации появились претензии. Сайт был недоступен в России с 1 октября, — сообщает «Медиазона».
2019-10-08T14:30:00+03:00
2019-10-08T14:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 08 октября 2019
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