Роскомнадзор исключил из реестра сайт агентства «Фергана» после удаления публикации о самоубийстве пенсионера

Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов агентства «Фергана» после удаления публикации о самоубийстве пенсионера в Киргизии. Об этом заявил генеральный директор «Ферганы» Даниил Кислов. При этом Роскомнадзор прямо не указывал, к какой именно публикации появились претензии. Сайт был недоступен в России с 1 октября, — сообщает «Медиазона».