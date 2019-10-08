Первое издание романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла на русском языке вышло со значительными купюрами

При переводе и редактировании из книги изъяты около 600 фрагментов или примерно 20 страниц текста. Об этом изданию «Горький» рассказал сам писатель. Книга в переводе Ирины Мельниковой и редактуре Марии Томашевской вышла в издательстве Ad Marginem в 2011 году. Литтелл утверждает, что об изъятых фрагментах узнал только спустя пять лет. При этом издательство перед ним не извинилось. Как отмечает издание «Медуза», в этом году роман «Благоволительницы» будет переиздан со всеми изъятыми фрагментами.