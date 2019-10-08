Защита Александра Габышева, объявившего себя шаманом, будет ходатайствовать о повторной психиатрической экспертизе. Выводы первой, которая выявила психическое заболевание, вызывают сомнения адвокатов, — сказала Интерфаксу защитник Ольга Тимофеева. Габышев стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Он находится под подпиской о невыезде.