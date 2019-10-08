Защита Александра Габышева, объявившего себя шаманом, будет ходатайствовать о повторной психиатрической экспертизе. Выводы первой, которая выявила психическое заболевание, вызывают сомнения адвокатов, — сказала Интерфаксу защитник Ольга Тимофеева. Габышев стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Он находится под подпиской о невыезде.
2019-10-08T14:30:00+03:00
2019-10-08T14:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 08 октября 2019
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