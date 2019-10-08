Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу прокуратуры, которая просит отменить приговор Павлу Ребровскому

Он осужден на 2,5 года по делу «Нового величия». По мнению прокуратуры, Ребровский нарушил условия досудебного соглашения. Он отказался от своих показаний, заявив, что дал их под давлением. По делу «Нового величия» проходят 10 человек. Фигурантов обвиняют в создании экстремистского сообщества.
2019-10-08T14:30:00+03:00
2019-10-08T14:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 08 октября 2019
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