Доменико Тедеско пока не подписал контракт с московским Спартаком

Немецкий тренер с итальянскими корнями прилетал в Москву с тем, чтобы провести переговоры и ознакомится с инфраструктурой клуба. Российские СМИ сообщили, что детали контракта улажены. Тем не менее, осторожный немец не стал подписывать документ и, как сообщает СЭ, улетает в Германию. До конца недели Тедеско даст ответ, возглавит ли он самый именитый российский клуб или нет. Одна из версий отъезда состоит в том, что специалисту нужно уладить отношения с бывшим клубом – немецким Шальке. Его контракт пока действует и зарплату Доменико получает исправно. Необходимо обговорить условия разрыва соглашения. В деньгах тренер не потеряет. В Шальке он получал миллион евро в год, в Москве — в полтора раза больше, но времени на подготовку к следующему матчу у него останется меньше. Если конечно он не откажется в последний момент.

Сейчас в чемпионате России перерыв на матчи сборных и 13 тур первенства начнется в пятницу, 18 октября.