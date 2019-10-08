Назначен новый директор Федеральной службы исполнения наказаний. Им стал Александр Калашников, который до этого возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю. Ранее стало известно, что Владимир Путин освободил от должности директора ФСИН Геннадия Корниенко. Он возглавлял ведомство в течение семи лет.