18 миллионов рублей, как выяснилось, требует взыскать полиция с организаторов протестных акций в Москве

Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу Симоновского районного суда. Туда поступили два иска еще 30-го сентября. Подробностей тогда не было.

Московский главк намерен отсудить значительные средства за привлечение полицейских и техники для обеспечения общественного порядка 27 июля и 3 августа.

Один из ответчиков, Георгий Албуров, сказал «Эху», что представители оппозиции будут оспаривать и эти иски.

По словам председателя координационного совета московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, иск МВД может стать прецедентом.

Как ожидается, предварительная беседа по иску ГУВД состоится в Симоновском суде 21 октября.

Акции протеста в Москве были связаны с тем, что на выборы в городской парламент не допустили целую группу кандидатов. Среди них были известные оппозиционные политики. Кремль недоволен итогами выборов в столичный парламент. Об этом стало известно газете «Ведомости».

В мэрии публикацию в «Ведомостях» пока не прокомментировали.