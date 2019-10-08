Лукашенко хочет продемонстрировать независимость, называя ситуацию в Донбассе «конфликтом РФ и Украины» – Орешкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет продемонстрировать свою самостоятельность и независимость, публично называя ситуацию в Донбассе «конфликтом России и Украины». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Лукашенко ясно дает понять, что всю шумную риторику пропускает мимо ушей и трезво, прагматично, в европейском стиле оценивает ситуацию. А то, что он позволяет себе эту правоту демонстрировать означает, что он перестал бояться России и чувствует себя достаточно самостоятельным для того, чтобы делать такие заявления», — отметил Д.Орешкин.

С точки зрения эксперта, «Лукашенко все яснее понимает свою историческую функцию». «Он осознал, что быть начальником единого государства России-Белоруссии ему не светит, поэтому углубленно занят созданием собственной белорусской идентичности, государственной суверенности, и все увереннее себя ставит как независимого политического лидера, который одинаково с уважением относится и к России, и к Западу», — пояснил Д.Орешкин.

Вместе с тем политолог считает, что данное заявление президента Белоруссии вряд ли повлияет на отношения с Россией. «Ничего особенно не изменится, потому что Москва зависит от Минска уже сейчас не больше, чем Минск от Москвы. Москва подкармливается Минск, но если прекратит, Минск улыбнется и развернется в сторону Запада с некоторой досадой, а Москва останется в дураках. Лукашенко очень хорошо понимает баланс интересов и сил и делает то, что считает нужным», — заключил Д.Орешкин.