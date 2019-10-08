Министр науки объяснил новые требования к российским ученым

Приказ Минобрнауки, которые вводит новые требования к российским ученым при взаимодействии с иностранцами, ориентирован на упорядочивание взаимодействия с зарубежными коллегами, — сообщил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Его цитирует ТАСС. Согласно приказу, в частности, необходимо за пять дней до встречи с иностранцами уведомлять министерство, указывая, в том числе, российских участников встречи. В ведомстве подчеркивают, что приказ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику.